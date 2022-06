Comunali: Biondi,ora indosso casacca neroverde città L'Aquila (Di martedì 14 giugno 2022) L'Aquila - "Dedico la vittoria alla famiglia: sarò il sindaco di tutti, la campagna elettorale finisce qui. Adesso è tempo di indossare la casacca neroverde e di mettere da parte quella di partito". Lo ha detto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che è arrivato ora nel gazebo installato di fronte al comitato elettorale di piazza Duomo accolto da scroscianti applausi dei sostenitori.Biondi sta commentando davanti ad un folto gruppo di giornalisti la vittoria al primo turno che lo conferma per il secondo mandato consecutivo primo cittadino del capoluogo abruzzese. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 14 giugno 2022) L'- "Dedico la vittoria alla famiglia: sarò il sindaco di tutti, la campagna elettorale finisce qui. Adesso è tempo di indossare lae di mettere da parte quella di partito". Lo ha detto il sindaco dell'Pierluigiche è arrivato ora nel gazebo installato di fronte al comitato elettorale di piazza Duomo accolto da scroscianti applausi dei sostenitori.sta commentando davanti ad un folto gruppo di giornalisti la vittoria al primo turno che lo conferma per il secondo mandato consecutivo primo cittadino del capoluogo abruzzese. leggi tutto

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Proiezioni Opinio Italia: alle comunali dell'Aquila il candidato Pierluigi Biondi (centrodestra) è dato in… - Agenzia_Ansa : In base alla seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali dell'Aquila il candidato Bion… - StabiaChannel : #Mondo #Comunali: nelle proiezioni Lagalla, Bucci e Biondi eletti al primo turno LEGGI LA NEWS:… - ABRUZZOLIVETV : #elezioniamministrative2022. A #LAquila #PierluigiBiondi stravince al primo turno: riconfermato #sindaco - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Comunali, al via lo spoglio. Exit poll: Bucci avanti a Genova, Biondi a L'Aquila. A Palermo Lagalla oltre il 40%, verso l… -