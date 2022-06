Catania, rapita una bambina di 5 anni: lo straziante appello di Piera Maggio (Di martedì 14 giugno 2022) Una bambina di 5 anni è stata rapita a Piano Tremestieri, un paese in provincia di Catania. Sembra che alcuni uomini armati avrebbero preso la piccola mentre era con un familiare. La Procura di Catania ha confermato la notizia del sequestro e ha subito provveduto ad aprire un’inchiesta delegando le indagini ai militari dell’Arma. Piera Maggio appena ha scoperto l’accaduto, ha voluto contribuire lanciando un’appello ai rapitori. bambina di 5 anni rapita nel catanese Il procuratore Carmelo Zuccaro precisa: “Siamo in una fase delicata e non possiamo dare alcuna informazione. Può solo escludersi la finalità di riscatto”. Sembra che tre persone incappucciate a bordo di un’auto sconosciuta la abbiano ... Leggi su tvzap (Di martedì 14 giugno 2022) Unadi 5è stataa Piano Tremestieri, un paese in provincia di. Sembra che alcuni uomini armati avrebbero preso la piccola mentre era con un familiare. La Procura diha confermato la notizia del sequestro e ha subito provveduto ad aprire un’inchiesta delegando le indagini ai militari dell’Arma.appena ha scoperto l’accaduto, ha voluto contribuire lanciando un’ai rapitori.di 5nel catanese Il procuratore Carmelo Zuccaro precisa: “Siamo in una fase delicata e non possiamo dare alcuna informazione. Può solo escludersi la finalità di riscatto”. Sembra che tre persone incappucciate a bordo di un’auto sconosciuta la abbiano ...

Pubblicità

fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - Agenzia_Ansa : Notte di indagini, verifiche e ricerche per i carabinieri e la Procura di Catania impegnati nell' inchiesta sul seq… - repubblica : Catania, ancora nessuna traccia della bambina rapita. Notte di audizioni in caserma, il sindaco: 'Forse, dinamiche… - lucaglia : Bimba di 5 anni rapita a Catania «da tre uomini incappucciati e armati». Sentiti madre e padre - xsun_paradise : RT @grecofedericax: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE. USIAMOLO PER BENE. CONDIVIDETE OVUNQUE. ?? BAMBINA RAPITA ZONA PIANO TREMESTIERI VE… -