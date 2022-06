Bonus 200 euro dipendenti, non è automatico: ecco cosa bisogna fare per averlo (Di martedì 14 giugno 2022) Il Bonus 200 euro per i dipendenti non sarà automatico. Tutti coloro che vogliono ottenerlo hanno bisogno di un modulo da compilare: ecco tutte le cose da sapere in merito. Fin da quando il governo ha messo in pratica il decreto aiuti per imprese, famiglie e lavoratori, si è parlato subito dell’erogazione automatica del Bonus 200 euro. Una misura prevista per contrastare i tanti rincari dovuti alla pandemia e alla guerra in Ucraina. Il sostegno dedicato a 31,5 milioni di cittadini. fonte foto: AdbeStockPer quanto riguarda i dipendenti si era parlato che il Bonus 200 euro sarebbe dovuto essere erogato in via automatica. In pratica, ognuno di loro l’avrebbe ricevuto all’interno della proprio busta paga ... Leggi su chenews (Di martedì 14 giugno 2022) Il200per inon sarà. Tutti coloro che vogliono ottenerlo hanno bisogno di un modulo da compilare:tutte le cose da sapere in merito. Fin da quando il governo ha messo in pratica il decreto aiuti per imprese, famiglie e lavoratori, si è parlato subito dell’erogazione automatica del200. Una misura prevista per contrastare i tanti rincari dovuti alla pandemia e alla guerra in Ucraina. Il sostegno dedicato a 31,5 milioni di cittadini. fonte foto: AdbeStockPer quanto riguarda isi era parlato che il200sarebbe dovuto essere erogato in via automatica. In pratica, ognuno di loro l’avrebbe ricevuto all’interno della proprio busta paga ...

