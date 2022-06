Atalanta, i valori a bilancio e le possibili cessioni . Con Miranchuk rischio minusvalenza, ma occhio a Zapata... (Di martedì 14 giugno 2022) La crisi finanziaria che ha investito gran parte delle società calcistiche incide naturalmente anche nelle campagna trasferimenti: se prima vi era il semplice obbiettivo di far quadrare le ambizioni tecniche con il budget a disposizione, ora ogni trattativa viene valutata … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 14 giugno 2022) La crisi finanziaria che ha investito gran parte delle società calcistiche incide naturalmente anche nelle campagna trasferimenti: se prima vi era il semplice obbiettivo di far quadrare le ambizioni tecniche con il budget a disposizione, ora ogni trattativa viene valutata …

Pubblicità

AnsaLombardia : Prandelli: 'Da tifoso mi inchinerei davanti a Gasperini'. 'Atalanta ha offerto bel calcio e valori forti anche in E… - ansacalciosport : Prandelli: 'Da tifoso mi inchinerei davanti a Gasperini'. 'Atalanta ha offerto bel calcio e valori forti anche in E… - zazoomblog : «L’Atalanta ha offerto bel calcio e valori in Europa». Prandelli a Bergamo: da tifoso mi inchinerei davanti a Gaspe… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Prandelli: 'Da tifoso mi inchinerei davanti a Gasperini' 'Atalanta ha offerto bel calcio e valori forti anche in Europa' - herbertharriola : RT @theMilanZone_: ?? In base ai valori aggiornati delle rose delle rose della Serie A pubblicati da @TMit_news, il #Milan, ha la rosa più p… -