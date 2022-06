Assegno unico figli 2022 | ecco cosa potrebbe cambiare

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) –pieno per ifino a 21 anni solo per quest’anno. Una bozza del dl Semplificazioni stabilisce che a partire dal 2023 l’importo pieno dell’sia destinato solo aifino a 18 anni, oltre quella soglie l’importo sarà più basso. Inoltre, maggiorazione di 120 euro e nessun limite di età nelper l’per i nuclei con almeno uno a carico con disabilità secondo quanto prevede la bozza del Dl Semplificazioni. La misura costa 122 milioni euro in arrivo dal Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità. L'articolo proviene da Italia Sera.

Roma, 14 giu. (askanews) - Arrivano 122 milioni di euro nel 2022 per l'aumento dell'assegno unico per i figli disabili. E' quanto prevede una bozza del decreto semplificazioni che dovrebbe andare doma ...