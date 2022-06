Amministrative | i fantadati sul voto da Francesca Donato a Carlo Calenda

Leggi su open.online

(Di martedì 14 giugno 2022) Concluso il conteggio delle elezioni comunali, non mancano le dichiarazioni dei politici e degli elettori sui risultati ottenuti, chi per sfottò e chi per affermare un successo, omettendo o meno il lato negativo dei fatti. Non parliamo dei grandi partiti e delle grandi coalizioni. C’è chi la prende con sportività scherzandoci sopra, come Mario Adinolfi a Ventotene: neanche il suo cane – parole sue – lo ha votato come sindaco della città. C’era chi sperava di diventare sindaco di Palermo dopo aver citato slogan nazisti contro i vaccini e sbeffeggiato la famiglia di un medico morto di Covid, come l’europarlamentare, ritrovandosi addosso tweet che insinuavano che avesse preso un risultato a due cifre. Si parla anche die di una “sorpresa”, ma che andrebbe letta con attenzione. ...