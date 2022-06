Agevolazioni Tpl a Latina | dal 15 giugno la richiesta si farà solo online

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 giugno 2022)– Da mercoledì 15leper viaggiare all’interno del territorio comunale con il servizio di trasporto pubblico locale potranno essere richieste esclusivamente attraverso una procedura. Lehanno validità annuale e sono riservate agli over 65 e agli studenti di ogni ordine e grado che frequentano le strutture del capoluogo. Per inoltrareè necessario visitare questo link https://bit.ly/richiedi--tariffarie-tpl e accedere con Spid, il sistema pubblico di identità digitale. Il richiedente dovrà compilare un semplicissimo formallegando i documenti richiesti e al termine della procedura riceverà via email o sull’app per smartphone IO una notifica dell’avvenuto invio della pratica. Non ...