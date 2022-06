VIDEO – “Vesuvio erutta, tutta Napoli distrutta”: il calciatore dell’Ascoli nella bufera (Di lunedì 13 giugno 2022) Bravata, ragazzata, atto di razzismo. L’ennesimo e sempre più grave, oltre che diffuso. Questa volta il protagonista principale è un giovane calcitore dell’Ascoli, Maurizio Luciani, che ha pubblicato un VIDEO in una discoteca mentre si diverte in compagnia di amici. Maurizio #Luciani, 2004 dell'@ascolicalciofc ha pubblicato questo VIDEO in cui incita, insieme a tanti altri, l'eruzione del #Vesuvio sul proprio account TikTok. VIDEO e profilo non più reperibili sulla piattaforma social.Che divertimento c'è nel pubblicare questi contenuti? pic.twitter.com/wOq1bPZBes— Salvatore Amoroso (@salv amoroso) June 13, 2022 Luciani Vesuvio NapoliLuciani, coro contro Napoli: è bufera social Il giovanissimo calciatore della ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Bravata, ragazzata, atto di razzismo. L’ennesimo e sempre più grave, oltre che diffuso. Questa volta il protagonista principale è un giovane calcitore, Maurizio Luciani, che ha pubblicato unin una discoteca mentre si diverte in compagnia di amici. Maurizio #Luciani, 2004 dell'@ascolicalciofc ha pubblicato questoin cui incita, insieme a tanti altri, l'eruzione del #sul proprio account TikTok.e profilo non più reperibili sulla piattaforma social.Che divertimento c'è nel pubblicare questi contenuti? pic.twitter.com/wOq1bPZBes— Salvatore Amoroso (@salv amoroso) June 13, 2022 LucianiLuciani, coro contro: èsocial Il giovanissimodella ...

