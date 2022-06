Un Posto al Sole, scoppia la lite a Palazzo Palladini: il motivo dello scontro (Di lunedì 13 giugno 2022) Un Posto al Sole, nelle prossime puntate assisteremo ad una nuova lite: ancora una volta, saranno coinvolti Micaela, Jimmy, Niko ma non soltanto loro… Qualche mese fa, i telespettatori di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 13 giugno 2022) Unal, nelle prossime puntate assisteremo ad una nuova: ancora una volta, saranno coinvolti Micaela, Jimmy, Niko ma non soltanto loro… Qualche mese fa, i telespettatori di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

cinnam0nlatte : tre ore per scegliere il posto in treno per poi sedermi giustamente dal lato dove batte il sole - javabird : Il mio entusiasmo per la domotica è un po' sceso. Però devo dire che la comodità di avere le tapparelle che si alza… - BoatoSandro : @baffi_francesco Un posto al sole… - cofante92 : @FelipeKarmelo Ci danno 4 spicci per pigliarsi il sole nel posto più scomodo della penisola senza occupare le spiag… - Claudio74814597 : @fcin1908it Questa telenovela è più lunga di 'un posto al sole' MA BASTA -