Ultime Notizie Serie A: bomber d’Europa nel gioco dei 9, incontro speciale per Pellegrini, parla Collina (Di lunedì 13 giugno 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.30 – incontro speciale – Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha incontrato Fabio Ridolfi, l’uomo che ha ottenuto il via libera per la morte assistita. La notizia 16.00 – Collina e il fuorigioco – «Il fuorigioco marginale non è punibile nel calcio moderno, si stanno facendo dei test»: così Collina sulla possibile rivoluzione. La notizia 14.30 – Molinaro si ritira – Il terzino chiude l’avventura da giocatore e comincia quella da dirigente: è il nuovo direttore dell’area tecnica del Venezia. La notizia 12.45 – Un segnale per Mourinho – Tommasi commenta lo sbarco ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.30 –– Il centrocampista della Roma, Lorenzo, ha incontrato Fabio Ridolfi, l’uomo che ha ottenuto il via libera per la morte assistita. La notizia 16.00 –e il fuori– «Il fuorimarginale non è punibile nel calcio moderno, si stanno facendo dei test»: cosìsulla possibile rivoluzione. La notizia 14.30 – Molinaro si ritira – Il terzino chiude l’avventura da giocatore e comincia quella da dirigente: è il nuovo direttore dell’area tecnica del Venezia. La notizia 12.45 – Un segnale per Mourinho – Tommasi commenta lo sbarco ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - CorriereCitta : Esce di casa con l’auto e si imbottisce di sonniferi. ‘Voglio morire’, poi l’ultimo messaggio alla moglie - VesuvioLive : Lascia l’amante, lei va a casa sua per vendicarsi: accoltella lui e la moglie - occhio_notizie : In tanti sui social hanno preso di mira Ida Platano dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne e per questo nelle… -