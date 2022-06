Stop del Collegio di Garanzia su indice di liquidità, Lega Serie A: “Siamo soddisfatti” (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Collegio di Garanzia, a sezioni unite, ha accolto parzialmente il ricorso presentato da via Rosellini contro la delibera del Consiglio federale della Figc dello scorso 26 aprile relativa all’approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al prossimo massimo campionato, il Manuale Licenze Nazionali Serie A 2022/2023 “e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente”, annullando “i provvedimenti impugnati nella parte in cui si prevede che la verifica del possesso del requisito dell’indice di liquidità sia fissata in un termine antecedente alla chiusura dell’esercizio in corso. Ha, altresì, compensato fra le parti le spese del giudizio”. Ciò detto, la Lega Serie A prende così atto “con soddisfazione del pronunciamento odierno. Il dispositivo ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Ildi, a sezioni unite, ha accolto parzialmente il ricorso presentato da via Rosellini contro la delibera del Consiglio federale della Figc dello scorso 26 aprile relativa all’approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al prossimo massimo campionato, il Manuale Licenze NazionaliA 2022/2023 “e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente”, annullando “i provvedimenti impugnati nella parte in cui si prevede che la verifica del possesso del requisito dell’disia fissata in un termine antecedente alla chiusura dell’esercizio in corso. Ha, altresì, compensato fra le parti le spese del giudizio”. Ciò detto, laA prende così atto “con soddisfazione del pronunciamento odierno. Il dispositivo ...

