Sardegna Isola Megalitica, fino all’11 settembre al Mann è di scena l’identità del popolo sardo (Di lunedì 13 giugno 2022) di Fiorella Franchini Arriva al Museo Archeologico di Napoli, ultima tappa di un tour tra i prestigiosi istituti museali di Berlino, San Pietroburgo, Salonicco, una mostra dal fascino ancestrale. “Sardegna Isola Megalitica. Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo”. Disseminati su tutto il territorio, nuraghi, betili, menhir, tombe gigantesche, immersi in una natura ricca e incontaminata, costituiscono un vero e proprio museo a cielo aperto, evocano una cultura sorprendente e ancora in gran parte sconosciuta. In mostra, nella Sala della Meridiana, oltre 200 reperti collane, bracciali, vasi, oggetti legati alla vita quotidiana, all’ambito funerario e ai luoghi di culto, bronzetti che riproducono figure umane, maschili e femminili nei diversi ruoli della società, animali e riproduzioni di “dee madri” sono stati ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) di Fiorella Franchini Arriva al Museo Archeologico di Napoli, ultima tappa di un tour tra i prestigiosi istituti museali di Berlino, San Pietroburgo, Salonicco, una mostra dal fascino ancestrale. “. Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo”. Disseminati su tutto il territorio, nuraghi, betili, menhir, tombe gigantesche, immersi in una natura ricca e incontaminata, costituiscono un vero e proprio museo a cielo aperto, evocano una cultura sorprendente e ancora in gran parte sconosciuta. In mostra, nella Sala della Meridiana, oltre 200 reperti collane, bracciali, vasi, oggetti legati alla vita quotidiana, all’ambito funerario e ai luoghi di culto, bronzetti che riproducono figure umane, maschili e femminili nei diversi ruoli della società, animali e riproduzioni di “dee madri” sono stati ...

Lycia18 : Il nuovo spettacolo #TerraMuda dei #CordasetCannas trasporta i sensi in una dimensione d’incanto e magia,dove il f… - UnioneSarda : #Sardegna - #Referendum Giustizia: i risultati ottenuti nell'Isola - UnioneSarda : #Sardegna - #Elezioni comunali nell'Isola, via allo spoglio. Attesa per #Oristano e #Selargius - UnioneSarda : #Sardegna - #Covid19, nell'Isola altri 448 casi. Pazienti in area medica di nuovo sopra 100 - SIMONAFANNI : RT @Siddurasrl: Antico come la #Sardegna Tenace come il popolo #sardo Audace come le sfide Avvolgente come un abbraccio Il #Cannonau è un… -