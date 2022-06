Rolling Stone | Mick Jagger ha il Covid | salta il concerto di Amsterdam A rischio la data di Milano?

Pubblicità

Rolling Stone Italia

Sul profilo Instagram del gruppo Rock arriva la notizia che nessuno voleva leggere: 'IStones sono stati costretti a rinviare il concerto di stasera (lunedì 13 giugno ndr) ad Amsterdam alla ..."IStones sono profondamente dispiaciuti per il rinvio di stasera, ma la sicurezza del ... LoSixty Tour per i 60 anni di carriera della band era partito a Madrid il 2 giugno. Le tappe ... È stata la tornata referendaria più fallimentare di sempre Pessima notizia per i fan dei Rolling Stones. Il fondatore e frontman dell'iconico gruppo rock, Mick Jagger, ha il Covid. A darne la notizia sono proprio i protagonisti del tour europeo previsto per ...Contagio da Covid per Mick Jagger nel pieno del SIXTY tour degli eterni Rolling Stones, in corso in questi settimane in Europa. (ANSA) ...