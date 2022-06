Riparte linea 74 filobus Brunetti-Laurentina

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – “Voglio davvero ringraziare l’assessore Patanè e Atac per aver lavorato per superare il problema che riguardava la manutenzione, per cui era stato sospeso il servizio.” “Adessoquesta, presto le altre due e poi due ulteriori. Parliamo di un corridoio della mobilità di grande qualità, con 3mila passeggeri l’ora, un corridoio dedicato, mezzi nuovi e confortevoli, che sono, quindi più ecologici. È un passo avanti molto importante per un quadrante fondamentale, quindi un risultato positivo per la città”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine del viaggio inaugurale per la riattivazione della74, dopo due anni di sospensione. All’evento hanno partecipato anche l’assessore capitolino alla ...