Renato Zero fa sold out e aggiunge sesta data per Zerosettanta al Circo Massimo! Ecco le info biglietti (Di lunedì 13 giugno 2022) Renato Zero aggiunge una sesta data al suo Zerosettanta al Circo Massimo dopo l’en plein di sold out per tutte le altre date già previste: Ecco i dettagli e le info biglietti Diventano sei gli appuntamenti con Renato Zero e il suo spettacolare live ZeroSETTANTA: una nuova data, quella di mercoledì 28 settembre 2022, amplia e protrae gli incredibili festeggiamenti collettivi nell’imponente cornice del Circo Massimo per la celebrazione dei 55 anni di carriera di Zero. Un sesto, scintillante capitolo per la favola emozionante e magica di ZeroSETTANTA: 6 eventi unici prodotti da ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 13 giugno 2022)unaal suosettanta alMassimo dopo l’en plein diout per tutte le altre date già previste:i dettagli e leDiventano sei gli appuntamenti cone il suo spettacolare liveSETTANTA: una nuova, quella di mercoledì 28 settembre 2022, amplia e protrae gli incredibili festeggiamenti collettivi nell’imponente cornice delMassimo per la celebrazione dei 55 anni di carriera di. Un sesto, scintillante capitolo per la favola emozionante e magica diSETTANTA: 6 eventi unici prodotti da ...

