Reazione a Catena | secondo trionfo per I tre gemelli che gonfiano il montepremi totale

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 13 giugno 2022) Una nuova e avvincente puntata diha arricchito il tardo pomeriggio di questo lunedì 13 giugno 2022 di milioni di italiani. Reduci da un'amara sconfitta, I treci hanno riprovato. Questa volta Andrea, Lorenzo e Daniele si sono dovuti confrontare con dei nuovi sfidanti, giunti da Firenze: 'Gli Strilloni'. A comporre questo trio sono Andrea, Simone e Daniele i quali hanno spiegato la ragione per cui hanno scelto di farsi chiamare 'Strilloni'. 'Siete dei caciaroni?' ha domandato incuriosito Marco Liorni, ricevendo una conferma, in quanto gli sfidanti hanno ammesso di non parlare a bassa voce. Dopodiché la sfida è entrata nel vivo, regalando colpi di scena a non finire, specialmente nel finale! A, I tresi impongono ancora: 'L'emozione ...