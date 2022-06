Primi punti per il debutto di Levi Kitchen: vittoria a Thunder Valley (Di lunedì 13 giugno 2022) Levi Kitchen di Monster Energy Yamaha Star Racing ha guadagnato il suo primo podio con una vittoria dominante nella prima manche e un quinto posto per segnare il terzo posto assoluto alla Thunder Valley National di ieri. Justin Cooper ha portato a casa un paio di terzi posti per il quarto posto assoluto in condizioni difficili al Round 3 del Lucas Oil Pro Motocross Championship a Lakewood, in Colorado. I giovani debuttanti della squadra si sono uniti a loro nella top 10, con Matthew LeBlanc che ha ottenuto il miglior ottavo in carriera (10-9) e Nick Romano al 10° posto con un punteggio di 9-13 in moto. Thrasher è arrivato ottavo nella prima manche ma, sfortunatamente, è caduto nella seconda manche e non è riuscito a finire, concludendo la giornata 16. Il risultato di Levi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 giugno 2022)di Monster Energy Yamaha Star Racing ha guadagnato il suo primo podio con unadominante nella prima manche e un quinto posto per segnare il terzo posto assoluto allaNational di ieri. Justin Cooper ha portato a casa un paio di terzi posti per il quarto posto assoluto in condizioni difficili al Round 3 del Lucas Oil Pro Motocross Championship a Lakewood, in Colorado. I giovani debuttanti della squadra si sono uniti a loro nella top 10, con Matthew LeBlanc che ha ottenuto il miglior ottavo in carriera (10-9) e Nick Romano al 10° posto con un punteggio di 9-13 in moto. Thrasher è arrivato ottavo nella prima manche ma, sfortunatamente, è caduto nella seconda manche e non è riuscito a finire, concludendo la giornata 16. Il risultato di...

