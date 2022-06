"Preoccupato per il resto della stagione". Ferrari ko, allarme Binotto: perché Leclerc rischia (Di lunedì 13 giugno 2022) Un'altra giornata nera, e ora il motore spaventa molto la Ferrari. A Baku è altra doppietta-Red Bull come due GP fa in Spagna, proprio dove erano sorti i primi problemi alla power unit di Leclerc, sfuggito allora a una vittoria concreta per la rottura di turbina e Mgu-H (l'architettura che trasforma i gas di scarico in energia). In Azerbaigian, per Maranello e il monegasco è un altro "zero" pesantissimo, mentre la 25esima vittoria in carriera di Verstappen e il secondo posto di Pérez permettono, insieme al loro team, di seminare il vuoto nelle classifiche Piloti e Costruttori. Settantacinque punti dilapidati nelle ultime tre gare nettamente alla portata della rossa e di Charles, tornati però a Maranello con solo i 12 punti del quarto posto di Montecarlo. E se alla iella di ieri ci si aggiunge anche Sainz, obbligato al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Un'altra giornata nera, e ora il motore spaventa molto la. A Baku è altra doppietta-Red Bull come due GP fa in Spagna, proprio dove erano sorti i primi problemi alla power unit di, sfuggito allora a una vittoria concreta per la rottura di turbina e Mgu-H (l'architettura che trasforma i gas di scarico in energia). In Azerbaigian, per Maranello e il monegasco è un altro "zero" pesantissimo, mentre la 25esima vittoria in carriera di Verstappen e il secondo posto di Pérez permettono, insieme al loro team, di seminare il vuoto nelle classifiche Piloti e Costruttori. Settantacinque punti dilapidati nelle ultime tre gare nettamente alla portatarossa e di Charles, tornati però a Maranello con solo i 12 punti del quarto posto di Montecarlo. E se alla iella di ieri ci si aggiunge anche Sainz, obbligato al ...

Pubblicità

se98983940 : RT @meit90: @cavicchioli la situazione geopolitica però è totalmente diversa. Sono molto preoccupato, non per il mercato, ma per l' andamen… - Corriere : RT @danielesparisci: Binotto: “non sono preoccupato per il Canada ma per il resto della stagione. Perché dobbiamo reagire velocemente “ htt… - danielesparisci : Binotto: “non sono preoccupato per il Canada ma per il resto della stagione. Perché dobbiamo reagire velocemente “ - meit90 : @cavicchioli la situazione geopolitica però è totalmente diversa. Sono molto preoccupato, non per il mercato, ma pe… - LucianoQuaranta : RT @danielesparisci: Binotto è preoccupato per la nomina dell’ex Mercedes Shaila-Ann Rao ai vertici della Fia. Ecco perché -