Patanè: filobus 74 sarà linea portante per Roma (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – "È una grande soddisfazione perché riapriamo una linea portante del trasporto pubblico di Roma. Devo ringraziare Roma Metropolitane per aver progettato questa linea tanti anni fa e poi Atac, che ha saputo lavorare per rimettere i mezzi in sesto, quindi rifare la revisione generale, e consentirci oggi di avere 10 vetture disponibili". Lo ha detto l'assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè, al termine del viaggio inaugurale per la riattivazione della linea 74 filobus Brunetti-Laurentina, dopo due anni di sospensione. All'evento hanno partecipato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la presidente del IX Municipio Titti Di Salvo. "Quando parlo di linee portanti sto parlando di quella maglia, quel ...

roger_0808 : @gualtierieurope @eugenio_patane @titti_disalvo @InfoAtac Incredibile, peggio della #raggi. Sta pompa magna per una linea di filobus. - romaatac1 : @gualtierieurope @eugenio_patane @titti_disalvo Amio, ti faccio sommessamente notare che non avete fatto niente voi… - tmsboldrini : @gualtierieurope @eugenio_patane @titti_disalvo @InfoAtac Questo trionfalismo ingiustificato per due filobus, vista… - Simonasimo0 : @gualtierieurope @eugenio_patane @titti_disalvo @InfoAtac Metro A-B-C allo sbando e tu pensi al filobus... sempre peggio - ciemmeelle : @gualtierieurope @eugenio_patane @titti_disalvo @InfoAtac Cioè, tanto trionfalismo per un filobus ? Ridicoli -