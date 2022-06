Nemanja Matic sbarca a Roma | visite mediche e poi firma sul contratto

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il primo acquisto della nuovadi José Mourinho è arrivato nella Capitale.to all’aeroporto di Ciampino per iniziare la sua avventura con la maglia giallorossa. Il serbo ha deciso di anticipare l’arrivo in Italia, era previsto per inizio luglio, dimostrando fin da subito la grande voglia di iniziare la nuova avventurana. Prime foto e primi autografi con i nuovi tifosi che lo hanno atteso fuori dallo scalono. Ora lecon il club giallorosso, poi lasule l’ufficialità. I dettagli diautografi ai tifosi della, Aeroporto di ...

Pubblicità

DiMarzio : #Roma, domani l'arrivo di Nemanja #Matic - DiMarzio : Nemanja #Matic alla #Roma: dettagli e retroscena dell'operazione - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, IN ARRIVO LO SVINCOLATO NEMANJA MATIC Accordo di un anno con opzione per il secondo… - they8nalyd : RT @AliprandiJacopo: ?? ?? Nemanja #Matic è sbarcato a Ciampino! Il centrocampista è atterrato al terminal privato, adesso le visite mediche… - JHON07172 : RT @ilRomanistaweb: ?? MATEMATIC ?? Acquista la tua copia a 1,50€ ?? -

è sbarcato a Roma . Voluto fortemente da José Mourinho, che l'ha già allenato al Chelsea e al Manchester United, il serbo, vestito elegante con giacca grigia, è appena sbarcato nella ...E' sbarcato alle 10 a Ciampino con un volo privato il primo acquisto della Roma:. Ad attendere in aeroporto il 33enne centrocampista serbo, che arriva in giallorosso a parametro zero dopo cinque stagioni al Manchester United, una ventina di tifosi. Ora le visite ...Si avvicina l'ufficialità dell'acquisto di Matic per la Roma: il centrocampista è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche ...Il centrocampista serbo è sbarcato in mattinata nella Capitale a Ciampino dove ha firmato i primi autografi. Numerosi i tifosi ad aspettarlo ...