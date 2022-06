Nato | Stoltenberg | Importanti segnali dalla Svezia sui dubbi espressi dalla Turchia sul terrorismo

Pubblicità

Gianl1974 : E la Svezia garantirà che il quadro giuridico per le esportazioni di armi rifletta il futuro status di membro della… - Gianl1974 : La Svezia ha adottato misure per soddisfare le richieste della NATO della Turchia - Stoltenberg Dettagli: 'Accolgo… - sardo1951 : RT @GiovaQuez: Stoltenberg (Nato): 'La pace è possibile. La domanda è che tipo di pace? Se l'Ucraina ritirerà le sue forze e smetterà di co… - fax1974 : RT @GiovaQuez: Stoltenberg (Nato): 'La pace è possibile. La domanda è che tipo di pace? Se l'Ucraina ritirerà le sue forze e smetterà di co… - fabiotagliavia : RT @GiovaQuez: Stoltenberg (Nato): 'La pace è possibile. La domanda è che tipo di pace? Se l'Ucraina ritirerà le sue forze e smetterà di co… -

'La decisione di entrare nellada parte di Finlandia e Svezia è storica, è giusta per questi Paesi, per lae per ...Lo ha dichiarato il segretario generale della, Jens, nel suo intervento ai Dialoghi di Kultaranta in Finlandia. 'Non spetta a me giudicare quale prezzo alto dovrebbero essere ..."Vogliamo risolvere i problemi con la Turchia il prima possibile per poter far entrare Svezia e Finlandia nella Nato. I segnali che Stoccolma ha dato su terrorismo ed export di armi sono importanti".Guerra in Ucraina: il conflitto infiamma in Donbass. Secondo i militari russi Lugansk potrebbe cadere nelle prossime settimane.