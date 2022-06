(Di lunedì 13 giugno 2022) Il Federico Gatti che andava all'allevamento sporco di vernice raccontato in queste ore, in fondo ha fatto lo stesso lavoro di Javier Zanetti, la leggenda dell'Inter che da ragazzo aiutava il padre ...

Pubblicità

sportli26181512 : Muratori e pescatori, panettieri e contadini: i lavori dei calciatori prima di fare i calciatori: Muratori e pescat… - Gazzetta_it : Muratori e pescatori, panettieri e contadini: i lavori dei calciatori prima di fare i calciatori #SerieA - 74_greta : @GiovanniToti ...questa passione politica emersa in macellai, muratori, tabaccai, baristi, pescatori, amministrator… - ilportalettere : Frens, qua bisogna iniziare a fare scioperi altruistici. Cioè, io faccio sciopero per difendere i diritti di un'alt… - B3ppe_malox : @jodelpapato Fc.muratori bergamaschi As.Pescatori indonesiani E simili hahaha Vedremo caro?? -

La Gazzetta dello Sport

Il Federico Gatti che andava all'allevamento sporco di vernice raccontato in queste ore, in fondo ha fatto lo stesso lavoro di Javier Zanetti, la leggenda dell'Inter che da ragazzo aiutava il padre ...... l' abbronzatura era un disdicevole segno di povertà, perché chi era abbronzato era di sicuro un lavoratore esposto al sole, come i contadini, i, i. I "ricchi" dovevano avere la ... Gatti muratore e gli altri: tutti i lavori dei calciatori