Mostro di Firenze: s'indaga su una Beretta calibro 22 (la canna era in un'abitazione fiorentina e la pistola in Maremma) (Di lunedì 13 giugno 2022) Firenze - E' la pistola che ha ucciso le vittime del Mostro di Firenze? Accertamenti sono stati disposti dalla magistratura fiorentina su una Beretta calibro 22, modello dell'arma - finora mai trovata - che ha fatto fuoco negli otto duplici omicidi, avvenuti tra il 1968 e il 1985. Lo scrive La Nazione, spiegando che la canna della Beretta è stata rinvenuta in un'abitazione a Firenze e la pistola in un casolare in Maremma, a Manciano (Grosseto) L'articolo proviene da Firenze Post.

