Maturità 2022, Lopalco: “Se un docente vuol proteggersi durante gli orali, dovrà indossare una Ffp2” (Di lunedì 13 giugno 2022) Per gli esami di Maturità che per la terza volta si faranno 'in compagnia' di Covid, "la soluzione della mascherina per lo scritto e il viso scoperto all'orale può essere un buon compromesso. Ma se un professore vuol proteggersi durante gli esami orali, dovrà indossare una Ffp2". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 giugno 2022) Per gli esami diche per la terza volta si faranno 'in compagnia' di Covid, "la soluzione della mascherina per lo scritto e il viso scoperto all'orale può essere un buon compromesso. Ma se un professoregli esamiuna". L'articolo .

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Maturità: i ragazzi ucraini potranno essere esonerati dagli esami di Stato. Anche da quelli di terza media, decide… - skuolanet : Più caffè, meno sonno, disturbi alimentari e ricorso a farmaci e integratori: ecco gli effetti collaterali della Ma… - orizzontescuola : Maturità ed esami terza media 2022, causa Covid i commissari possono partecipare in videoconferenza? - 2022Spartans : RT @2022Spartans: ???? SPARTANS 2022???? ??Piattaforma: PS4 ?dal Lunedì al Venerdì dalle 21,45 in poi ???????Ruoli ricercati: DC TD/TS C… - PapaParole : L'attrice italiana #Magnani, quando le hanno detto che dovevano toglierle le #rughe, disse: “No, non toccarle! Tant… -