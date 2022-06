Malattie degli animali, l’allarme degli esperti: “Dobbiamo essere pronti” (Di lunedì 13 giugno 2022) Le minacce delle Malattie degli animali sono diventate sempre più insistenti e preoccupanti per l’umanità. “Dobbiamo essere pronti” è stato il grido degli esperti a nuovi ed eventuali epidemie e pandemie che si potrebbero venire a creare. Con la diffusione del vaiolo delle scimmie in tutto il mondo, proprio sulla scia del Covid 19 che non è ancora archiviato, si teme che i crescenti focolai di infezioni che passano dagli animali all’uomo possano innescare un’altra pandemia. l’allarme è stato lanciato dagli esperti nelle ultime ore, mettendo in allarme tutto il pianeta. fonte foto: AdobeStockSebbene le Malattie ... Leggi su chenews (Di lunedì 13 giugno 2022) Le minacce dellesono diventate sempre più insistenti e preoccupanti per l’umanità. “” è stato il gridoa nuovi ed eventuali epidemie e pandemie che si potrebbero venire a creare. Con la diffusione del vaiolo delle scimmie in tutto il mondo, proprio sulla scia del Covid 19 che non è ancora archiviato, si teme che i crescenti focolai di infezioni che passano dagliall’uomo possano innescare un’altra pandemia.è stato lanciato daglinelle ultime ore, mettendo in allarme tutto il pianeta. fonte foto: AdobeStockSebbene le...

Pubblicità

stefano2wd : RT @Anthony66133202: @Aiyo07 Cambialo!! Medici che non curano per paura delle malattie sono come pompieri che non intervengono per paura de… - LisaTorna : RT @Anthony66133202: @Aiyo07 Cambialo!! Medici che non curano per paura delle malattie sono come pompieri che non intervengono per paura de… - Giusepp49252187 : L'ematologia è la branca della medicina che si occupa dello studio del sangue, degli organi che producono i suoi el… - ProjectAging : La ???????????? ?????? ?????????? è un fattore importante di #prevenzione per le malattie dell’#invecchiamento. Un piede sano, in… - pisu_laura : RT @Liberiforever: NON CI SONO MALATTIE MA TRUFFE PER TRASFORMARE IL MONDO! PAZZI PSICOPATICI ABBATTONO ANIMALI SANI E NEGATIVI SULLA BASE… -