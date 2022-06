LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: nove uomini in fuga, il gruppo perde terreno. 65 km all’arrivo (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Attenzione, si ritira Dario Cataldo (Trek-Segafredo). Motivi dell’abbandono per ora sconosciuti. 15.32 gruppo segnalato a 5’40! 65 km all’arrivo. 15.29 I sette uomini all’inseguimento si riportano sui battistrada appena terminata l’ascesa: sono di nuovo in nove al comando. 15.26 Joel Suter passa per primo sotto l’arco del GPM. 6 punti per lui, 4 a Rutsch. 15.23 Scende leggermente invece il gap tra Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Joel Suter (UAE Team Emirates) e gli ex compagni di fuga Matt Holmes (Lotto Soudal), Michael Schär (AG2R Citroën), Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), Andreas Leknessund (DSM), Leonardo Basso (Astana-Qazaqstan), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) e Simon Vitzthum (Swiss Cycling). 25” tra la ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.35 Attenzione, si ritira Dario Cataldo (Trek-Segafredo). Motivi dell’abbandono per ora sconosciuti. 15.32segnalato a 5’40! 65 km. 15.29 I setteall’inseguimento si riportano sui battistrada appena terminata l’ascesa: sono di nuovo inal comando. 15.26 Joel Suter passa per primo sotto l’arco del GPM. 6 punti per lui, 4 a Rutsch. 15.23 Scende leggermente invece il gap tra Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Joel Suter (UAE Team Emirates) e gli ex compagni diMatt Holmes (Lotto Soudal), Michael Schär (AG2R Citroën), Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), Andreas Leknessund (DSM), Leonardo Basso (Astana-Qazaqstan), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) e Simon Vitzthum (Swiss Cycling). 25” tra la ...

