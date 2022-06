L' incrociatore russo Varyag a 300 miglia dalla Puglia | si allontana

(Di lunedì 13 giugno 2022) Continua ad aumentare il traffico di navi militar i russe nel Mediterraneo . Nei giorni scorsi l 'è stato segnalato a circa 150dal golfo di Taranto , in acque ...

Continua ad aumentare il traffico di navi militari russe nel Mediterraneo. Nei giorni scorsi l'incrociatore Varyag è stato segnalato a circa 150 miglia dal golfo di Taranto, in acque internazionali. Si è poi allontanato ed al momento, a quanto si apprende da fonti qualificate, si trova a 300 miglia. L'imbarcazione si è poi allontanata verso la Grecia. Il passaggio delle navi di Mosca è attentamente monitorato dalla Marina.