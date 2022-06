Pubblicità

Gazzetta_it : L’ex picchiatore ultrà ha preso la via del samurai. Ed è diventato campione #Ufc -

Libertà

C'è una nuova, luminosissima stella nel mondo delle arti marziali miste. Battendo Glover Teixeira lo scorso sabato a Ufc 275 il ceco Jiri Prochazka è diventato il nuovo campione del mondo Massimi ...Depp, tra l'altro, ha perso una causa per diffamazione nel 2020 contro un tabloid britannico, il Sun , che lo avevo descritto come un 'di mogli'. Occasione in cui il tribunale di Londra ... Rifondazione comunista: "Murale per i fratelli Reboli una scelta assurda"