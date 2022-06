Lega Serie A, rinviato voto su diritti tv area Mena (Di lunedì 13 giugno 2022) La Lega Serie A ha rinviato il voto sull'offerta per i diritti tv nell'area Mena, acronimo di Medio Oriente e Nordafrica. Lo ha deciso l'assemblea dei club, riunitasi nella mattinata di oggi con tutte ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) LaA hailsull'offerta per itv nell', acronimo di Medio Oriente e Nordafrica. Lo ha deciso l'assemblea dei club, riunitasi nella mattinata di oggi con tutte ...

Pubblicità

DiMarzio : Finale Playoff Serie C 2022: il #Palermo è in #SerieB ???? - PietroMazzara : De Siervo, ad della Lega Serie A, difende Dazn: 'Offerta DAZN in linea con altri grandi OTT in Europa'. Peccato che… - DiMarzio : Promosso anche il @Palermofficial, ecco chi resta in #SerieC: le 60 squadre protagoniste della @LegaProOfficial 20… - serieAnews_com : ? #Mikel, ex giocatore del #Chelsea, boccia la #SerieA e con essa la scelta di #Lukaku: 'La #Premier è totalmente d… - Lollo7770 : @ViciniLo @Kyle_J_Krause @Palermofficial @Lega_B @1913parmacalcio Per andare in serie A servono poche e chiare idee… -