La bellezza ci fa perdere la memoria. Il caso della canzone di Kate Bush in "Stranger Things" (Di lunedì 13 giugno 2022) La bellezza ci smemora, in qualche modo, altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui c’è stato bisogno di una serie vintage per recuperare una hit di tanto tempo fa. I fatti sono noti. Una scena della nuova stagione di “Stranger Things” ha come colonna sonora “Running up that hill” di Kate Bush, che risale al 1985; quindi, nel 2022, “Running up that hill” di Kate Bush risale in vetta alle classifiche di Spotify perché, all’improvviso, tutti ne scoprono la bellezza. È una reminiscenza quasi platonica: qualcosa di sepolto nel nostro intimo ignaro, che viene a galla quando qualcos’altro ce la ricorda a tradimento. Eppure si trattava di una bellezza che già conoscevamo, presente da quasi quarant’anni, a ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 giugno 2022) Laci smemora, in qualche modo, altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui c’è stato bisogno di una serie vintage per recuperare una hit di tanto tempo fa. I fatti sono noti. Una scenanuova stagione di “” ha come colonna sonora “Running up that hill” di, che risale al 1985; quindi, nel 2022, “Running up that hill” dirisale in vetta alle classifiche di Spotify perché, all’improvviso, tutti ne scoprono la. È una reminiscenza quasi platonica: qualcosa di sepolto nel nostro intimo ignaro, che viene a galla quando qualcos’altro ce la ricorda a tradimento. Eppure si trattava di unache già conoscevamo, presente da quasi quarant’anni, a ...

