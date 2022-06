Isola, Edoardo è veramente preso da Mercedesz? Ecco cosale dice alle spalle appena rientrato dall’infermeria (Di lunedì 13 giugno 2022) All’Isola dei famosi, Edoardo è finalmente tornato dagli altri naufraghi dopo alcuni accertamenti sulle su condizioni di salute, avvenuti in infermeria. LEGGI ANCHE: — Isola dei famosi, Marialaura è tornata ma i fan mormorano: polemiche per il trattamento diverso a lei riservato Su di lui il pubblico continua a interrogarsi in merito al rapporto con Mercedesz Henger, sbarcata con l’obiettivo di “conquistarlo” o quanto meno di approfondire la sua conoscenza. C’è un vero interesse da parte della figlia di Eva Henger o è tutta una messa in scena? Tornato sull’Isola dai suoi compagni, Edoardo ha fatto capire di aver sentito la sua mancanza, e di averla trovata bene dopo tutti questi giorni passati lontani. Estefania ha raccontato a Edoardo che ... Leggi su funweek (Di lunedì 13 giugno 2022) All’dei famosi,è finalmente tornato dagli altri naufraghi dopo alcuni accertamenti sulle su condizioni di salute, avvenuti in infermeria. LEGGI ANCHE: —dei famosi, Marialaura è tornata ma i fan mormorano: polemiche per il trattamento diverso a lei riservato Su di lui il pubblico continua a interrogarsi in merito al rapporto conHenger, sbarcata con l’obiettivo di “conquistarlo” o quanto meno di approfondire la sua conoscenza. C’è un vero interesse da parte della figlia di Eva Henger o è tutta una messa in scena? Tornato sull’dai suoi compagni,ha fatto capire di aver sentito la sua mancanza, e di averla trovata bene dopo tutti questi giorni passati lontani. Estefania ha raccontato ache ...

