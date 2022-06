(Di lunedì 13 giugno 2022) Il portale di e-commercemette in sconto per tutto il mese diprodotti interessanti, tra cuiMijia. Vediamo i dettagli Con l’arrivo dell’estate,fa partire una serie di promozioni su diversi strumenti utili per la nostra vita quotidiana. Il grande sito di e-commerce infatti presenta tante promozioni per il mese disu vari prodotti di elettronica di consumo. Vediamo di che cosa si tratta! Convoy S2+ SST20 PromozioniSi tratta di una mini-torcia LED estremamente potente. Pesa solamente 76 grammi, è lunga 118 mm ed è larga 24 mm. Sostanzialmente potete tenerla nella tasca dei pantaloni senza troppi problemi. La batteria 18650 (leggermente più grande della classica AA) permette una lunghissima durata grazie alla sua ...

Pubblicità

XiaomiRTBot : RT @GizChinait: Con l'hub #XIAOMI Aqara E1 domotizzare la tua casa costa solo 19€ #Hekka #Offerte - GizChinait : Con l'hub #XIAOMI Aqara E1 domotizzare la tua casa costa solo 19€ #Hekka #Offerte - GizChinait : Il cacciavite elettrico #XIAOMI HOTO 25 in 1 è perfetto per i piccoli lavori fai da te #Hekka #Offerte… -

tuttoteK

sta scontando tutto e la spedizione è gratis: è la promozione lanciata per lo shopping ... Ci sono anche gli iPhone 11 Pro di Apple e diversi altri dispositivi di, Ulefone, SanDisk, Chuwi e ...sta scontando tutto e la spedizione è gratis: è la promozione lanciata per lo shopping ... Ci sono anche gli iPhone 11 Pro di Apple e diversi altri dispositivi di, Ulefone, SanDisk, Chuwi e ... Hekka: Xiaomi e tanti altri in promozione a giugno Sul sito di e-commerce Hekka ci sono tante interessanti offerte per il mese di giugno. Eccone alcune di interessanti per voi!Se dopo la presentazione non vedevate l’ora di mettere al polso la nuova Xiaomi Mi Band 7, ora potete farlo! Il sito di e-commerce Hekka lo ha già reso disponibile a pochi giorno dalla presentazione u ...