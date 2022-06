Fallisce il referendum sulla giustizia: al voto circa il 20,9% dei cittadini (Di lunedì 13 giugno 2022) Secondo i dati definitivi del Viminale, non è stato raggiunto il quorum per il referendum sulla giustizia. Il giorno del voto era ieri, domenica 12 giugno e si è recato alle urne il 20,9% degli aventi diritto al voto. L’affluenza quesito per quesito Al primo quesito (l’incandidabilità dopo la condanna) l’affluenza è stata del 20,95%. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Secondo i dati definitivi del Viminale, non è stato raggiunto il quorum per il. Il giorno delera ieri, domenica 12 giugno e si è recato alle urne il 20,9% degli aventi diritto al. L’affluenza quesito per quesito Al primo quesito (l’incandidabilità dopo la condanna) l’affluenza è stata del 20,95%. L'articolo proviene da Inews24.it.

