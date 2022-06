Elezioni. Lugi Fusello è il nuovo sindaco di Cerreto d'Asti

Pubblicità

Luigi Fusello è il nuovo sindaco di Cerreto. Con la lista civica 'Per Cerreto' ha ottenuto il 100% delle preferenze (88 voti). L'affluenza è stata del 67.47% (su 166 aventi diritto si sono presentati ......merito a questo che un partito prima di decidere le prossime delicate mosse in vista delle... La vera incognita è il peso di quella parte del Movimento 5 Stelle legata aDi Maio che di ... Elezioni, tutti gli altri comuni: Lady Demonique non passa a San Bartolomeo Val Cavargna. Il primo sindaco nominato è Piero Righetti di Blessagno. Bergamo, 13 giugno 2022 - E' iniziato alle 14 di oggi lo spoglio delle schede elettorali nei 17 Comuni della Bergamasca interessati dal voto delle amministrative. Tre i ribaltoni: a Brembate di Sopra ...Elezioni comunali 2022 a Giffoni Sei Casali: la diretta in tempo reale, spoglio, affluenza, risultati, seggi, risultati, sindaco Munno ...