Elezioni, il centrodestra vince a L’Aquila, Palermo e Genova. Crollo Lega, sorpassata quasi ovunque da FdI (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu – Il centrodestra verso la vittoria al primo turno in tre capoluoghi di Regione su quattro: Genova, Palermo e L’Aquila. Ballottaggio a Catanzaro. Da registrare c’è però anche il Crollo della Lega, sorpassata quasi ovunque da FdI. E’ quanto emerge dai dati delle sezioni sinora scrutinate. centrodestra vince nei capoluoghi di Regione Nel capoluogo ligure riconferma per il sindaco uscente Marco Bucci, al momento al 55,5%. Lo sfidante di centrosinistra, Ariel Dello Strologo, è fermo al 38,7%. A Palermo centrodestra avanti con Roberto Lagalla, al momento attorno al 48% a fronte del 27,4% dell’avversario Francesco Miceli, sostenuto da Pd e M5S. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu – Ilverso la vittoria al primo turno in tre capoluoghi di Regione su quattro:. Ballottaggio a Catanzaro. Da registrare c’è però anche ildellada FdI. E’ quanto emerge dai dati delle sezioni sinora scrutinate.nei capoluoghi di Regione Nel capoluogo ligure riconferma per il sindaco uscente Marco Bucci, al momento al 55,5%. Lo sfidante di centrosinistra, Ariel Dello Strologo, è fermo al 38,7%. Aavanti con Roberto Lagalla, al momento attorno al 48% a fronte del 27,4% dell’avversario Francesco Miceli, sostenuto da Pd e M5S. ...

