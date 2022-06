Elezioni Comunali Parma | la città senza M5S spinge Guerra | delfino di Pizzarotti

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - Agenzia_Ansa : Il dato dell'affluenza alle ore 19 per il voto alle elezioni comunali per gli 818 comuni gestiti dal Viminale, è pa… - Agenzia_Ansa : COMUNALI | Con i dati di 498 comuni su 818, l'affluenza alle urne alla chiusura dei seggi per le elezioni amministr… - CorvinoSantino : RT @DavideR46325615: Elezioni comunali Palermo, Roberto Lagalla, candidato scelto da Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri vede la vittoria. Ad… - Che22peace71 : RT @DavideR46325615: Elezioni comunali Palermo, Roberto Lagalla, candidato scelto da Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri vede la vittoria. Ad… -

Oggi è il giorno dei risultati definitivi. Alle ore 15 inizia lo spoglio delle schede elettorali dellee dalle ore 14 arriveranno le prime proiezioni. I partiti attendono di sapere se i dati degli exit poll saranno confermati. Le città in cui già oggi si potrebbe sapere il nome del ...Tutto pronto a Parma per l'inizio dello scrutinio delle( CHI SONO I CANDIDATI - LO SPECIALE ). Ieri, domenica 12 giugno i cittadini di oltre 900 comuni italiani, tra cui la città emiliana, sono andati alle urne per eleggere sindaci e ...Anche in provincia di Latina si è votato nella giornata di domenica 12 giugno. Al voto per rinnovare i propri organi elettivi ci sono i sette Comuni, ...PALERMO (ITALPRESS) - La procura di Palermo ha aperto un fascicolo sul caos ai seggi elettorali, ieri in città, per l'assenza di presidenti in diverse sez ...