“È successo nel weekend”. Luca e Soraia dopo UeD, all’improvviso cambia tutto (Di lunedì 13 giugno 2022) Prosegue la vita di coppia tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e alla fine il tronista ha scelto la ragazza. dopo l’esperienza all’interno del dating show è arrivato il momento di vivere la quotidianità per la coppia e le difficoltà non mancano come ha evidenziato Soraia rispodendo alcune curiosità dei fan confessando: le piacerebbe molto poter andare a convivere con Luca Salatino, ma che gli ostacoli non mancano. Soraia Allam Ceruti vive infatti a Como mentre l’ex tronista a Roma. “Siamo all’inizio, ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi molto bene”. L’ex corteggiatrice ha parlato dei suoi sogni, tra cui quello di avere presto una famiglia: “Tra dieci anni? Vorrei essere appagata e serena, non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Prosegue la vita di coppia traSalatino eAllam Ceruti. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e alla fine il tronista ha scelto la ragazza.l’esperienza all’interno del dating show è arrivato il momento di vivere la quotidianità per la coppia e le difficoltà non mancano come ha evidenziatorispodendo alcune curiosità dei fan confessando: le piacerebbe molto poter andare a convivere conSalatino, ma che gli ostacoli non mancano.Allam Ceruti vive infatti a Como mentre l’ex tronista a Roma. “Siamo all’inizio, ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi molto bene”. L’ex corteggiatrice ha parlato dei suoi sogni, tra cui quello di avere presto una famiglia: “Tra dieci anni? Vorrei essere appagata e serena, non ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : M A T T E O ?????? Quasi tre mesi dopo l'operazione alla mano, Berrettini torna e vince il torneo di Stoccarda batten… - reportrai3 : Nel 2015 Renzi ringrazia la procura di Milano per un contributo non meglio definito al successo di Expo. Secondo l'… - Roby_Mask : RT @DiegoFusaro: Ciò che nel 2016 era riconosciuto come dovere morale, non è più riconosciuto come tale nel 2022. Cos'è successo nel mentre… - pipposchitt : RT @WeAreTennisITA: M A T T E O ?????? Quasi tre mesi dopo l'operazione alla mano, Berrettini torna e vince il torneo di Stoccarda battendo M… - andreasfrater : RT @DiegoFusaro: Ciò che nel 2016 era riconosciuto come dovere morale, non è più riconosciuto come tale nel 2022. Cos'è successo nel mentre… -