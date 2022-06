(Di lunedì 13 giugno 2022) Con i suoi ventuno anni compiuti di fresco e il palmares già arricchito di titoli nazionali con la maglia del Bruges, Charles Derappresenta il profilo ideale per raccontare cosa sarà ildel futuro. Non ci sarà nessuna rivoluzione e nessuna corsa avanti, troppo avanti, anche nell'era di Gerry Cardinale che si è preso il club rossonero convinto sia dalle potenzialità di un brand già conosciuto in tutto il mondo che daldi gestione di Elliott. Una ricetta grazie alla quale i rossoneri, freschi campioni d'Italia, hanno attirato le attenzioni non solo di RedBird ma anche di altri interessati. La conferma di Paolo Maldini e Ricki Massara, la permanenza di Ivan Gazidis a capo dell'azienda almeno fino a novembre, quando scade il suo contratto, erano la premessa al concetto di continuità dichiarato dal nuovo ...

De Ketelaere e il modello Milan Il grande obiettivo per la trequarti del Milan arriva dal Belgio ed è Charles de Ketelaere. Classe 2001, gioca nel Bruges e costa circa 40 milioni di euro.