Damiano Tommasi | «Verona è una città stanca Se vinco raggiungo in bici la cima Coppi sullo Stelvio»

(Di lunedì 13 giugno 2022) A un passo dall'essere sindaco di, candidato sindaco del centrosinistra, in base all?exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, raggiunge una forchetta del...

Pubblicità

fanpage : #elezioniamministrative2022 la vera sorpresa è Damiano Tommasi, l'ex calciatore della Roma e della Nazionale, attua… - you_trend : ?? BREAKING - Comunali Damiano Tommasi (CSX) e Federico Sboarina (CDX senza FI) andranno al ballottaggio nelle ele… - you_trend : ?? Damiano Tommasi è il primo candidato di centrosinistra ad arrivare in testa nel primo turno delle comunali di… - direpuntoit : Alle #Amministrative2022 di Verona l'ex calciatore Damiano #Tommasi sorprende: quasi certo il ballottaggio con… - FilippoGhirardi : RT @you_trend: ?? BREAKING - Comunali Damiano Tommasi (CSX) e Federico Sboarina (CDX senza FI) andranno al ballottaggio nelle elezioni per… -

E' quanto dice in collegamento con la7 il candidato sindaco di Verona( ELECTION DAY, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). . 'Sostegno di Tosi Nostro ...VERONA - Verso il ballottaggio anche Verona: il 26 giugno si sfideranno, l'ex calciatore della Roma, candidato per il centrosinistra e Federico Sboarina , alla guida della coalizione ...Al Pd Taranto, Lodi e Padova. In base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Verona il candidato Damiano Tommasi (centro-sinistra) raggiunge il 39% seguito da ...BOLOGNA – “Ci siamo vicini, va dato l’ultimo colpo d’ala”. Damiano Tommasi, la sorpresa del voto delle comunali, è a un passo dal diventare sindaco di Verona per il centrosinistra e ammette che il suo ...