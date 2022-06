Covid oggi Toscana, 434 contagi e 2 morti: bollettino 13 giugno (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 434 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 giugno in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi Covid, 100 confermati con tampone molecolare e 334 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.163.981 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.129.458 (97% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 432 tamponi molecolari e 2.114 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17% è risultato positivo. Sono invece 658 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 434 i nuovida coronavirus13in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. I nuovi casi, 100 confermati con tampone molecolare e 334 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.163.981 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.129.458 (97% dei casi totali).sono stati eseguiti 432 tamponi molecolari e 2.114 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17% è risultato positivo. Sono invece 658 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il ...

