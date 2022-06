"Come si è mortificata da sola". Toni Capuozzo seppellisce l'Europa: sconfitta dagli Usa (Di lunedì 13 giugno 2022) Sale in cattedra, ancora una volta, Toni Capuozzo. E l'inviato di guerra snocciola le sue teorie a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, la puntata è quella di domenica 12 giugno. Si parla del conflitto in Ucraina e Capuozzo taglia corto: "Se dai armi, non puoi mediare. L'Europa si è mortificata da sola". Insomma, molti dubbi sulla linea assunta da Bruxelles circa l'invasione ordinata da Vladimir Putin. "In questi tre mesi e oltre di guerra non ho visto una linea politica europea, piano, piano si è andata a mortificare l'entità europea", ha aggiunto Capuozzo. Quindi, una domanda retorica, il cui significato è chiarissimo: "In cosa ci siamo distinti dagli Stati Uniti? In cosa abbiamo fatto passi avanti nella politica ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Sale in cattedra, ancora una volta,. E l'inviato di guerra snocciola le sue teorie a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, la puntata è quella di domenica 12 giugno. Si parla del conflitto in Ucraina etaglia corto: "Se dai armi, non puoi mediare. L'si èda". Insomma, molti dubbi sulla linea assunta da Bruxelles circa l'invasione ordinata da Vladimir Putin. "In questi tre mesi e oltre di guerra non ho visto una linea politica europea, piano, piano si è andata a mortificare l'entità europea", ha aggiunto. Quindi, una domanda retorica, il cui significato è chiarissimo: "In cosa ci siamo distintiStati Uniti? In cosa abbiamo fatto passi avanti nella politica ...

Pubblicità

FrancescaJuve2 : @Capezzone Dannatamente vero, sarà un utopia credere di poter cambiare le teste marcie, ed anche quelle vuote che p… - GiusGiuliani : @Noi_briganti @metaanto Non osa pensare come si vestiranno. Povera Italia, umiliata, derisa e mortificata. - aletto78 : RT @SereDomenici: questa sperimentazione, anche perché non viviamo isolati dal resto del mondo e i vaccini funzionicchiano davvero poco.Gli… - SereDomenici : questa sperimentazione, anche perché non viviamo isolati dal resto del mondo e i vaccini funzionicchiano davvero po… - girellissima : Sevglia a quest'ora pensando: ma come cazzo si fai a scordarti del compleanno di tua nipote che compie due anni???… -