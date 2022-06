Centrodestra | Salvini “La Lega collante | l’unione è la strada vincente”

(Di lunedì 13 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Lo sforzo delladi esseredelè laalle prossime elezioni politiche. Ilvince solo unito, se qualcuno fa altri schermi non fa il conto con gli elettori”. Lo ha detto Matteo, segretario nazionale della, oggi pomeriggio dal quartier generale del partito in via Bellerio a Milano, in merito alle amministrative.”La competizione è sempre con il centrosinistra e dove ilè andato diviso ha sbagliato, non entro nelle ragioni, ma il voto delle amministrative è sui sindaci”.-foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Una giornata difficile, per Matteoe per tutto il. Soprattutto per quel che riguarda il referendum, il quorum è una chimera: ha votato poco più del 20% degli elettori. Dunque le amministrative, dove il leader della ...Io lavoro per ununito"spende due parole anche per i referendum , andati praticamente deserti. "Che qualcuno goda della non partecipazione al voto mi sembra miope. Avere una ...Matteo Salvini ha parlato in conferenza stampa dopo le proiezioni delle elezioni comunali. «Alle prossime politiche il centrodestra vince solo unito. Chi pensa ad altri schemi non fa il conto con gli ...(ANSA) - MILANO, 13 GIU - 'Il leader del centrodestra lo decideranno gli italiani alle prossime politiche': il segretario della Lega Matteo ...