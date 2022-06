Catarci | grazie a dipendenti impegnati in operazioni elettorali

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – “L’Amministrazione Capitolina ha profuso uno sforzo eccezionale per garantire il corretto svolgimento dellenel territorio cittadino in occasione dei referendum abrogativi del 12 giugno, purtroppo caratterizzati da affluenza bassa.” “Sono state 150 le persone del Dipartimento Servizi Delegati dedicate al coordinamento dell’intera l’organizzazione elettorale, a cui vanno aggiunte le 1.350 provenienti da Polizia Locale, Dipartimento Trasformazione Digitale, Dipartimento SIMU, Centrale Unica Appalti, Ragioneria, Anagrafi, Direzioni tecniche e Uffici del personale dei 15 Municipi.” “Le surroghe per sostituire i Presidenti di seggio sono state 1.300, rese possibili da 800 amministrativi e 500 vigili. Negli altri ruoli si contano 900 rappresentati del Sindaco, 500 digitatori, 120 addetti al collegamento telefonico dei seggi, 500 ...