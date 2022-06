(Di lunedì 13 giugno 2022) Confermata lamentazione delle sostituzioni, da effettuare in tre slot. ZURIGO (SVIZZERA) - Importanti novità per il mondo del pallone a seguito della riunione dell'(International Football ...

Pubblicità

SkySport : Calcio, i 5 cambi diventano regola permanente: la decisione dell'Ifab #SkySport - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Ifab 'I cinque cambi sono ora una regola definitiva' - Fprime86 : RT @sportmediaset: Ifab, definitive le 5 sostituzioni: in Qatar col fuorigioco semiautomatico? #fuorigiocosemiautomatico #qatar2022 #sport… - Marylena_88 : RT @SkySport: Calcio, i 5 cambi diventano regola permanente: la decisione dell'Ifab #SkySport - Grifoman1 : RT @SkySport: Calcio, i 5 cambi diventano regola permanente: la decisione dell'Ifab #SkySport -

"Nel corso della 136esima Assemblea Generale Annuale, che ha avuto luogo a Doha, in Qatar, l'ha ratificato modifiche e chiarimenti sulle 'Regole del Gioco 2022/23' che entreranno in vigore il ...Lo ha deciso l'International Football Association Board (), ente che stabilisce le regole del, durante la sua 136esima assemblea generale annuale, che si è tenuta a Doha, in Qatar.Confermata la regolamentazione delle sostituzioni, da effettuare in tre slot.ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Importanti novità per il mondo ...Gianni Infantino e Pierluigi Collina hanno spiegato l'ipotesi di una modifica alla regola del fuorigioco, per rendere il calcio più ...