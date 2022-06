Beach volley | Mondiali Roma 2022 | tutti i risultati e le classifiche

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ledeididi. Le migliori coppie del mondo sono pronte a sfidarsi per il titolo iridato nella meravigliosa cornice del Foro Italico. Sono 48 le coppie partecipanti in ciascun tabellone, maschile e femminile (nove in tutto le coppie azzurre), suddivise in 12 raggruppamenti. Le prime due classificate di ciascuna pool e le quattro migliori terze accederanno ai sedicesimi di finale. Le altre otto coppie invece si sfideranno in quattro incontri per passare il turno da lucky losers e completare così il tabellone delle 32 squadre che giocheranno la fase ad eliminazione diretta. Di seguito ledei gironi (partite vinte, perse e punti totali) ei ...

Ha preso il via questa mattina la quarta giornata dei Campionati del Mondo diin corso di svolgimento al Parco del Foro Italico di Roma. Quattro i match disputati dei sette in programma delle coppie italiane. Questi i verdetti dai campi: da segnalare la certezza ...Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sta assistendo alle partite del Mondiale dial Foro Italico. Il numero uno del Comitato Olimpico ha tifato dal Centrale per le coppie azzurre, congratulandosi con Daniele Lupo e Alex Ranghieri dopo la vittoria per 2 - 0 contro i ...Si è chiusa la prima fase del Mondiale di beach volley in corso di svolgimento a Roma presso il Foro Italico. Quattro delle nove coppie italiane presentatesi al via hanno ottenuto la qualificazione ...Roma – Grande vittoria di Daniele Lupo e Alex Ranghieri ai Mondiali di beach volley in svolgimento al Foro Italico di Roma. Per loro 2-0 (28-26, 21-16) sui polacchi Bryl-Losiak. Un successo molto impo ...