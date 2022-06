Amber Heard: “Sui social non sono stata trattata con giustizia” (Di lunedì 13 giugno 2022) Due settimane dopo che una giuria della Virginia ha consegnato a Johnny Depp una vittoria nel suo processo multimilionario per diffamazione contro Amber Heard, l’attrice di Aquaman ha parlato pubblicamente prima volta dal verdetto. In quale trasmissione ha parlato Amber Heard? Heard apparirà sulla NBC in uno speciale di un’ora in prima serata il 17 giugno in un incontro con Savannah Guthrie, ho appreso. L’ intervista con Heard è stata girata il 9 giugno a New York sotto stretta sicurezza e segretezza. L’attrice è volata dall’Old Dominion appositamente per le riprese ed è tornata nell’area di Washington nel corso della giornata. L’intervista Durante la registrazione, Heard ha parlato con il co-conduttore di Today di come crede che la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 13 giugno 2022) Due settimane dopo che una giuria della Virginia ha consegnato a Johnny Depp una vittoria nel suo processo multimilionario per diffamazione contro, l’attrice di Aquaman ha parlato pubblicamente prima volta dal verdetto. In quale trasmissione ha parlatoapparirà sulla NBC in uno speciale di un’ora in prima serata il 17 giugno in un incontro con Savannah Guthrie, ho appreso. L’ intervista congirata il 9 giugno a New York sotto stretta sicurezza e segretezza. L’attrice è volata dall’Old Dominion appositamente per le riprese ed è tornata nell’area di Washington nel corso della giornata. L’intervista Durante la registrazione,ha parlato con il co-conduttore di Today di come crede che la ...

