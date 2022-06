Accordo bipartisan, il Senato Usa verso la svolta sulle armi (Di lunedì 13 giugno 2022) Un gruppo bipartisan di Senatori ha raggiunto un'intesa su una serie di misure per rafforzare la sicurezza e i controlli su pistole e fucili con l'obiettivo di fermare la scia di sangue negli Stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Un gruppodiri ha raggiunto un'intesa su una serie di misure per rafforzare la sicurezza e i controlli su pistole e fucili con l'obiettivo di fermare la scia di sangue negli Stati ...

Un gruppo bipartisan di senatori ha raggiunto un'intesa su una serie di misure per rafforzare la sicurezza e i controlli su pistole e fucili con l'obiettivo di fermare la scia di sangue negli Stati Uniti.