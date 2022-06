8 falsi miti sulla masturbazione femminile da sfatare subito (Di lunedì 13 giugno 2022) Nonostante le giovani donne siano sempre più sicure nel mostrarsi senza vergogna, nell’accettare il proprio corpo e la propria natura -difetti inclusi- e nel mettersi nelle relazioni decise a non sottomettersi e a non rinunciare alla propria essenza, il tema della masturbazione femminile è ancora un grande tabù. Ci sono informazioni, poche a dire il vero, confuse. Se ne parla poco, si ammette con difficoltà. Eppure l’autoerotismo è un grandissimo regalo che la donna può fare a sé e pure al proprio partner. Perché? Abbiamo chiesto a Elisa Caltabiano, Sex & Sensuality coach di Milano di sfatare i falsi miti della masturbazione femminile. falsi miti? Meno che per gli uomini Si diceva che la masturbazione maschile ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 giugno 2022) Nonostante le giovani donne siano sempre più sicure nel mostrarsi senza vergogna, nell’accettare il proprio corpo e la propria natura -difetti inclusi- e nel mettersi nelle relazioni decise a non sottomettersi e a non rinunciare alla propria essenza, il tema dellaè ancora un grande tabù. Ci sono informazioni, poche a dire il vero, confuse. Se ne parla poco, si ammette con difficoltà. Eppure l’autoerotismo è un grandissimo regalo che la donna può fare a sé e pure al proprio partner. Perché? Abbiamo chiesto a Elisa Caltabiano, Sex & Sensuality coach di Milano didella? Meno che per gli uomini Si diceva che lamaschile ...

