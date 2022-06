39 anni fa moriva Mario D'Aleo, capitano dei Carabinieri, trucidato per ordine di Riina e Brusca (Di lunedì 13 giugno 2022) Il silenzio, un sorriso, uno sguardo pieno di luce, e tutte le solitarie battaglie che ha portato avanti circondato da altri cuori solitari e coraggiosi, in un'Italia che mandava allo sbaraglio gli eroi contro la mafia, per poi dimenticarli e, anzi, insistere sul fatto che non vadano definiti tali. Oggi sono trascorsi 39 anni da quando Mario D'Aleo, capitano dei Carabinieri, é stato trucidato a Palemo, in via Scobar, per ordine di Riina e Brusca. Insieme a lui sono caduti l'appuntato Giuseppe Bommatito e il carabiniere Pietro Morici, che lo stavano accompagnando in macchina a casa della fidanzata. Non ho mai incontrato Mario, mentre lui lottava negli anni caldi in cui la mafia costruiva il suo "regno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Il silenzio, un sorriso, uno sguardo pieno di luce, e tutte le solitarie battaglie che ha portato avanti circondato da altri cuori solitari e coraggiosi, in un'Italia che mandava allo sbaraglio gli eroi contro la mafia, per poi dimenticarli e, anzi, insistere sul fatto che non vadano definiti tali. Oggi sono trascorsi 39da quandoD'dei, é statoa Palemo, in via Scobar, perdi. Insieme a lui sono caduti l'appuntato Giuseppe Bommatito e il carabiniere Pietro Morici, che lo stavano accompagnando in macchina a casa della fidanzata. Non ho mai incontrato, mentre lui lottava neglicaldi in cui la mafia costruiva il suo "regno ...

