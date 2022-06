Wta Nottingham 2022: Haddad Maia batte Riske e si laurea campionessa (Di domenica 12 giugno 2022) Il Wta 250 di Nottingham 2022 incorona Beatriz Haddad Maia, seconda giocatrice brasiliana della storia a vincere un titolo sull’erba. Sconfitta in finale la statunitense Alison Riske con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 dopo 2h21? di gioco. Successo contro pronostico per Haddad Maia, protagonista di una splendida stagione finora ed ad un passo dalla Top 30. Come se non bastasse, più tardi giocherà anche la finale di doppio in coppia con la cinese Zhang per andare a caccia della doppietta. Per quanto riguarda la finale, la tennista brasiliana si è aggiudicata un primo set equilibrato grazie ad un break maturato in avvio. Nel secondo ha invece ceduto meno rapidamente di quanto dica il punteggio, sprecando ben sei palle break (due volte 0-40). Infine, nella frazione decisiva ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Il Wta 250 diincorona Beatriz, seconda giocatrice brasiliana della storia a vincere un titolo sull’erba. Sconfitta in finale la statunitense Alisoncon il punteggio di 6-4 1-6 6-3 dopo 2h21? di gioco. Successo contro pronostico per, protagonista di una splendida stagione finora ed ad un passo dalla Top 30. Come se non bastasse, più tardi giocherà anche la finale di doppio in coppia con la cinese Zhang per andare a caccia della doppietta. Per quanto riguarda la finale, la tennista brasiliana si è aggiudicata un primo set equilibrato grazie ad un break maturato in avvio. Nel secondo ha invece ceduto meno rapidamente di quanto dica il punteggio, sprecando ben sei palle break (due volte 0-40). Infine, nella frazione decisiva ...

